Украинцы через Дію продали уже 100 000 транспортных средств — МВД

Через Дію можно переоформить легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

Министерство внутренних дел сообщило, что услуга по перерегистрации авто в Дії, которая была запущена полгода назад, является одной из самых популярных сервисных услуг.

В ведомстве отметили, что уже 100 000 транспортных средств продано через Дію.

Услуга продаж авто через Дію доступна только физическим лицам и подходит для первой продажи транспортных средств в текущем году.

Перерегистрировать транспортное средство можно также в сервисных центрах МВД. Обычно эта офлайн процедура занимает 30-40 минут.

При этом стоимость услуги перерегистрации транспортного средства в Дії и сервисных центрах одинакова: 1105 гривен вместе с бланком свидетельства и номерным знаком.

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