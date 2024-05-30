Денис Шмыгаль назвал условие возврата графиков отключения света

«Укрэнерго» будет вынуждено вернуться к графикам отключений, если в энергосистеме повторно будет зафиксирован значительный дефицит.

Графики отключения электроэнергии могут вернуться, если в энергосистеме будет повторно зафиксирован значительный дефицит. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Как отметил Шмыгаль, состояние украинской энергетики остается в центре внимания украинского правительства.

«Благодаря солнечной генерации, а также выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Но это не отменяет необходимость системно экономить электроэнергию», – заявил премьер.

В то же время, он проинформировал, что в Украине ежедневно интенсивно работают над восстановлением объектов там, где это возможно.

Кроме того, Шмыгаль отметил перестройку энергосистемы с целью сделать ее децентрализованной и более устойчивой к атакам врага.

Также Денис Шмыгаль сообщил, к каким предприятиям не будут применяться графики отключения света.

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