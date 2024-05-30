Шмигаль повідомив, до яких підприємств не будуть застосовуватися графіки відключень світла

Графіки відключень електроенергії не будуть застосовуватися до деяких підприємств.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії.

За його словами, відповідну постанову 30 травня ухвалив Уряд.

Шмигаль зазначив, що це рішення дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати, і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі, а значить буде більше світла в оселях українців.

Раніше ми писали, що планові відключення світла в Україні можуть тривати до кінця літа.

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