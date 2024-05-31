Пропонував допомогу у отриманні посвідчення водія: у Києві затримали шахрая

Столичні правоохоронці затримали шахрая із псевдозв'язками у Сервісних центрах МВС.

У Києві правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за людину зі зв'язками у столичних Сервісних центрах МВС та пропонував охочим за 10 тисяч гривень отримати посвідчення водія без відвідування занять в автошколі. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що 35-річний киянин вирішив нахабно заробляти на послугах Сервісних центрів МВС - чоловік пропонував вирішити будь-які питання з отриманням посвідчення водія різних категорій без навчання та проблем на іспитах у ТСЦ.

Так ділок запропонував чоловікові фіктивно пройти навчання в автошколі, а по завершенню курсу домовитися про успішну здачу іспитів для отримання посвідчення водія на право керувати вантажним транспортом. Також зловмисник взяв на себе оформлення інших документів, необхідних для проходження іспитів з водіння, зокрема і талона електронної черги. За все попросив 10 тисяч гривень.

Поліцейські затримали підозрюваного під час отримання ним вказаної суми коштів від «клієнта». Під час обшуку у фігуранта виявили бланки медичних довідок та печатки медичних установ.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. «Бізнесмену» загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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