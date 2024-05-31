Практика судів
  1. В Україні

Пропонував допомогу у отриманні посвідчення водія: у Києві затримали шахрая

09:24, 31 травня 2024
Столичні правоохоронці затримали шахрая із псевдозв'язками у Сервісних центрах МВС.
Пропонував допомогу у отриманні посвідчення водія: у Києві затримали шахрая
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за людину зі зв'язками у столичних Сервісних центрах МВС та пропонував охочим за 10 тисяч гривень отримати посвідчення водія без відвідування занять в автошколі. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що 35-річний киянин вирішив нахабно заробляти на послугах Сервісних центрів МВС - чоловік пропонував вирішити будь-які питання з отриманням посвідчення водія різних категорій без навчання та проблем на іспитах у ТСЦ.

Так ділок запропонував чоловікові фіктивно пройти навчання в автошколі, а по завершенню курсу домовитися про успішну здачу іспитів для отримання посвідчення водія на право керувати вантажним транспортом. Також зловмисник взяв на себе оформлення інших документів, необхідних для проходження іспитів з водіння, зокрема і талона електронної черги. За все попросив 10 тисяч гривень.

Поліцейські затримали підозрюваного під час отримання ним вказаної суми коштів від «клієнта». Під час обшуку у фігуранта виявили бланки медичних довідок та печатки медичних установ.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. «Бізнесмену» загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне зміни щодо протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних держав

Не буде вважатися злочином вимушене заподіяння шкоди особою, яка в інтересах нацбезпеки виконувала заздалегідь затверджене керівником спеціально уповноваженого державного органу у сфері контррозвідувальної діяльності контррозвідувальне завдання.

У ВККС повідомили, як планують уникнути конфлікту інтересів під час конкурсу в апеляційні суди та розповіли, як буде проходити сам конкурс

Вища кваліфікаційна комісія суддів схоже готова до безпрецедентних заходів, щоб переконати у прозорості конкурсних процедур.

РСУ попросила Кабмін забезпечити представництво судової влади під час засідань Уряду

У Раді суддів вважають, що судова влада, як окрема гілка влади, має право брати участь в засіданнях Кабінету міністрів.

Парламент розгляне законопроект Володимира Зеленського про запровадження нової дипломатичної посади Спеціального представника України

Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.

У 2024 році кошти від США до бюджету України не надходили – Мінфін показав, на яку суму допомогли міжнародні партнери

Мінфін оприлюднив дані про фінансування бюджету України за рахунок коштів міжнародних партнерів, відповідно до яких у 2024 році США економічну підтримку бюджету України не надавало.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду