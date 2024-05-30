Аналог Shazam: YouTube Music розпізнаватиме пісні, які наспівують користувачі

Нова функція дозволяє наспівувати, насвистувати або відтворювати запис пісні, щоб дізнатися її назву та виконавця.

Додаток YouTube Music для Android відтепер зможе розпізнавати пісні, які ви наспівуєте. Про це повідомляє The Verge.

Нова функція дозволяє наспівувати, насвистувати або відтворювати запис пісні, щоб дізнатися її назву та виконавця.

У тих, у кого вже зʼявилося оновлення, в YouTube Music буде піктограма сигналу поруч із піктограмою мікрофона, що показується після того, як ви натискаєте кнопку пошуку у верхньому правому куті програми.

Один з редакторів видання протестував нову функцію і виявив, що вона точно визначала більшість пісень, які він співав, насвистував і наспівував у свій телефон, але були й промахи.

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