У Карпатах заблукала група туристів з 12 школярів та одного дорослого

У Карпатах розшукали групу заблукалих школярів.

На Прикарпатті у горах 29 травня розшукали групу із 13 туристів, які заблукали. Як розповіли у ДСНС України, 12 десятикласників та один дорослий не змогли самостійно зорієнтуватись на місцевості під час проходження туристичного маршруту гори Дземброня в селі Зелена Верховинського району.

За допомогою громадяни звернулись до рятувальників.

Фахівцям ДСНС вдалося встановили координати їхнього місця знаходження, відтак, групу розшукали і супроводили до полонини Смотрич.

Туристам перед мандрівкою радять завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», вивчати маршрут та обов’язково слідкувати за прогнозами погоди.

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