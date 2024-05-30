В Карпатах заблудилась группа туристов из 12 школьников и одного взрослого

На Прикарпатье в горах 29 мая разыскали группу из 13 заблудившихся туристов. Как рассказали в ГСЧС Украины, 12 десятиклассников и один взрослый не смогли самостоятельно сориентироваться на территории во время прохождения туристического маршрута горы Дземброня в селе Зеленая Верховинского района.
За помощью граждане обратились к спасателям.
Специалистам ГСЧС удалось установить координаты их места нахождения, поэтому группу разыскали и сопровождали в долину Смотрич.
Туристам перед путешествием советуют загрузить мобильное приложение «Спасение в горах», изучать маршрут и обязательно следить за прогнозами погоды.
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