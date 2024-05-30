Совет судей определил, кто из кандидатов на должности судей КСУ сможет претендовать на кресла судей Конституционного Суда

Не возникло претензий к 12 кандидатам на должности судей КСУ по квоте Съезда судей из 16.

Источник фото: РСУ

Совет судей Украины 30 мая рассмотрел документы, поданные кандидатами на две вакантные должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей.

После рассмотрения предоставленных документов, Совет судей установил соответствие следующих кандидатов на должности судей КСУ:

Гаращенко Дмитрий Русланович – судья Киевского апелляционного суда.

Вац Алексей Иванович – проректор по научно-педагогической работе и международной деятельности Государственного биотехнологического университета (Харьков), ассистент кафедры права и европейской интеграции.

Гриценко Денис Валерьевич – адвокат. Высшее образование кандидат получил в 2002 году. Но работал Денис Гриценко преимущественно юрисконсультом, а адвокатской деятельностью занялся только после того, как получил в 2018 году свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ (кандидатка регулярно участвует в конкурсах на должность судьи КСУ от разных субъектов формирования Конституционного Суда).

Игнатюк Олег Владимирович – судья Киевского апелляционного суда.

Костенко Владислав Геннадиевич – судья Ковпаковского районного суда города Сумы.

Кушнир Игорь Витальевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке.

Овсеенко Андрей Анатольевич - судья Волынского апелляционного суда в отставке, в 2019-2021 годах – председатель Высшего совета правосудия.

Медюк Сергей Александрович – судья Центрального районного суда города Николаева.

Прачук Елена Васильевна – судья Шосткинского горрайонного суда Сумской области.

Смокович Михаил Иванович – председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Ткаченко Александр Васильевич – заместитель председателя хозяйственного суда Николаевской области (кандидат регулярно принимает участие в конкурсах на должности судей КСУ, членов ВСП и ВККС).

Указанных кандидатов на должности судей КСУ далее ждет специальная проверка и участие в конкурсе, которой будет проводить Совещательная группа экспертов.

Кроме того, Совет судей решил предоставить дополнительный срок (10 дней) для представления необходимых документов и уточнения уже поданных документов, следующими кандидатами:

Амбразевич Ольга Сергеевна – главный юрисконсульт ГП «Теплопроизводственный центр» КП «Днепротеплоэнерго» ДОР». К кандидатке возникли вопросы касательно наличия у нее реального стажа работы в области права не менее 15 лет. Высшее юридическое образование претендентка получила в 2005 году, однако не совсем понятно, есть ли у нее реальный необходимый стаж в сфере права, поскольку определенное время она даже состояла на учете в центре занятости.

Солдатенко Оксана Владимировна – профессор кафедры правоведения Полтавского университета экономики и торговли. В разные годы кандидат занимала должности, из которых пока не понятно, касались ли они деятельности в сфере права и требовали ли она вообще наличия высшего образования. К примеру, некоторое время Оксана Солдатенко работала в Научно-исследовательской лаборатории специальных технических средств Государственно научно-исследовательского института МВД.

В течение 10 дней Оксана Солдатенко должна предоставить расчет стажа и представить РСУ подтверждающие документы о том, что она действительно работала на должностях, требовавших наличие высшего юридического образования.

Также Совет судей решил вообще вернуть документы следующим кандидатам:

Клименко Алексей Викторович – прокурор второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанием публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Офиса Генерального прокурора.

Кандидат не достиг возраста, определенного законом для занятия должности судьи КСУ – 40 лет. Пока что Алексею Клименко исполнилось 38 лет.

Данилец Николай Александрович – юрист. Кандидат предоставил Совету судей только копию паспорта, копию диплома о получении юридического образования бакалавра и мотивационное письмо. К тому же Николай Данилец не достиг 40 лет.

Напомним, Совет судей Украины 15 мая обнародовал список из 16 кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей. Конкурс на две вакантные должности судей КСУ Совет судей Украины объявил 11 апреля.

Кроме того, Совещательная группа экспертов 2 мая сообщила, что претендентами на еще одну должность судьи КСУ по квоте Съезда судей являются судьи Верховного Суда Алла Олейник и Александра Яновская.

Автор Вячеслав Хрипун

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