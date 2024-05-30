Кабмин одобрил проект соглашения с правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи

Часть из предоставленной Украине США помощи должна быть возвращена – Кабмин одобрил проект соглашения с Правительством США.

На заседании Правительства 30 мая был одобрен проект соглашения между Правительством Украины и Правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи, оказанной в рамках закона о военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, который Конгресс США принял в апреле. Речь идет о возврате 7,8 млрд долларов, которые США направят на экономическую поддержку Государственного бюджета Украины.

Проект Соглашения определяет руководящие принципы сотрудничества между правительствами, а также определяет условия погашения финансирования экономической помощи, предоставляемой в соответствии с подписанным 24 апреля 2024 года Президентом США Джо Байденом Законом.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый 23 апреля Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине предусматривает условие заключения между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возвращения части экономической помощи.

Так, раздел 507 принятого закона предусматривает, что не позднее чем через 60 дней после даты введения норм закона в действие Президент США Джо Байден заключает Соглашение с Правительством Украины о возвращении Украиной Соединенным Штатом экономической помощи, предоставленной Украине США для реагирования на ситуацию в Украине и для связанных с этим расходов по разделам «Фонд экономической поддержки» и «Помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии».

Погашение, которое будет предусмотрено таким Соглашением, осуществляется на условиях, устанавливаемых Президентом США.

Соглашение не может предусматривать отмену какой-либо суммы задолженности, за исключением случаев, предусмотренных в разделе об аннулировании задолженности.

«Фонд экономической поддержки» предусматривает средства 7,899 млрд долларов США, которые будут доступны до 30 сентября 2025 года по совокупности условий. Так, из общей суммы 7,849 млрд. будет предназначено для помощи Украине, которая может включать бюджетную поддержку и которые могут быть предоставлены, несмотря на любое другое положение закона, ограничивающее помощь иностранным странам: при условии, что далее никакие из средств, выделенных для бюджетной поддержки не могут быть использованы для возмещения пенсий, 50 млн долларов США пойдут на предотвращение и реагирование на отсутствие продовольственной безопасности, а также при условии, что такая сумма определена Конгрессом как требующая чрезвычайной ситуации в соответствии с Законом о сбалансированном бюджете и чрезвычайном контроле дефицита 1985 года.

Что касается раздела финансирования «Помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии», речь идет о 1,575 млрд долларов США, которые останутся доступными до 30 сентября 2025 года, для помощи и связанных программ для Украины и других стран.

Возможность аннулирования задолженности

Принятый закон предусматривает, что Президент США не может до 15 ноября 2024 года предпринимать какие-либо действия, связанные с задолженностью Правительства Украины, которые аннулируют любую задолженность Украины.

Вместе с тем, в любое время после 15 ноября 2024 г. Президент США может, при условии пересмотра Конгрессом, по процедуре, предусмотренной разделом 508 закона, отменить до 50% общей задолженности, которую взяла или ожидает иметь Украина по экономической помощи и соответствующие расходы, доступны по разделам «Фонд экономической поддержки» и «Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии». После завершения процесса пересмотра Конгрессом такая отмена является окончательной и безотзывной.

Президент может при условии пересмотра Конгрессом отменить любую задолженность, оставшуюся перед правительством Украины согласно настоящему разделу, в любое время после 1 января 2026 года. После завершения процесса пересмотра Конгрессом такая отмена является окончательной и безотзывной.

В свою очередь, раздел 508 данного закона предусматривает, что Президент США должен подать Конгрессу письменный отчет с описанием и причиной действий по аннулированию задолженности Правительства Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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