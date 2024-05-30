Кабмін схвалив проект угоди з урядом США про повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги

Частина з наданої Україні США допомоги повинна бути повернута – Кабмін схвалив проект угоди з Урядом США.

На засіданні Уряду 30 травня схвалено проект угоди між Урядом України та Урядом США щодо повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги, наданої в рамках закону про військову та економічну допомогу Україні на 60 млрд доларів, який Конгрес США ухвалив в квітні. Йдеться про повернення 7,8 млрд доларів, які США спрямує на економічну підтримку Державного бюджету України.

Проект Угоди визначає керівні принципи співпраці між урядами, а також окреслює умови погашення фінансування економічної допомоги, яка надається відповідно до підписаного 24 квітня 2024 року Президентом США Джо Байденом Закону.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», прийнятий 23 квітня Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини економічної допомоги.

Так, розділ 507 ухваленого закону передбачає, що не пізніше, ніж через 60 днів після дати введення норм закону в дію, Президент США Джо Байден укладає Угоду з Урядом України щодо повернення Україною Сполученим Штатом економічної допомоги, наданої Україні США для реагування на ситуацію в Україні та для пов’язаних з цим витрат, які надаються за розділами «Фонд економічної підтримки» та «Допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії».

Погашення, яке буде передбачене такою Угодою здійснюється на умовах, які встановлює Президент США.

Угода не може передбачати скасування будь-якої чи всіх сум заборгованості, за винятком випадків, передбачених у розділі стосовно анулювання заборгованості.

«Фонд економічної підтримки» передбачає кошти 7,899 млрд доларів США, які будуть доступні до 30 вересня 2025 року за сукупності умов. Так, із загальної суми 7,849 млрд буде призначено для допомоги Україні, яка може включати бюджетну підтримку і які можуть бути надані, незважаючи на будь-яке інше положення закону, яке обмежує допомогу іноземним країнам: за умови, що далі жодні із коштів, виділених для бюджетної підтримки не можуть бути використані для відшкодування пенсій, 50 млн доларів США підуть на запобігання та реагування на відсутність продовольчої безпеки, а також за умови, що така сума визначена Конгресом як така, що потребує надзвичайної ситуації відповідно до Закону про збалансований бюджет і надзвичайний контроль дефіциту 1985 року.

Що стосується розділу фінансування «Допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії», то йдеться про 1,575 млрд доларів США, які залишаться доступними до 30 вересня 2025 року, для допомоги та пов’язаних програм для України та інших країн.

Можливість анулювання заборгованості

Ухвалений закон передбачає, що Президент США не може до 15 листопада 2024 року вживати будь-яких дій, пов’язаних із заборгованістю Уряду України, які анулюють будь-яку заборгованість України.

Разом з тим, у будь-який час після 15 листопада 2024 року Президент США може, за умови перегляду Конгресом, за процедурою, передбаченою розділом 508 закону, скасувати до 50% загальної заборгованості, яку взяла або очікує мати Україна щодо економічної допомоги та відповідні витрати, доступні за розділами «Фонд економічної підтримки» та «Допомога Європі, Євразії та Центральній Азії». Після завершення процесу перегляду Конгресом таке скасування є остаточним і безвідкличним.

Президент може, за умови перегляду Конгресом, скасувати будь-яку заборгованість, що залишилася перед урядом України згідно з цим розділом, у будь-який час після 1 січня 2026 року. Після завершення процесу перегляду Конгресом таке скасування є остаточним і безвідкличним.

В свою чергу розділ 508 даного закону передбачає, що Президент США повинен подати Конгресу письмовий звіт з описом і причиною дій стосовно анулювання заборгованості Уряду України.

Автор: Наталя Мамченко

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