США провели тестовий запуск міжконтинентальної ракети Minuteman III

США здійснили плановий тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III без ядерної боєголовки, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

«США зробили тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без ядерної БЧ. Трамп також вміє гратися в ескалацію, і краще за путіна», — сказав він.

За даними Командування глобального удару США, випробування відбулося 5 листопада 2025 року в районі Тихого океану з бази Ванденберг у Каліфорнії. Команду на запуск дала екіпаж літака E-6B Mercury ВМС США. Метою тесту було оцінити надійність, боєготовність і точність системи МБР. «Це не просто пуск, а комплексна оцінка, щоб підтвердити здатність системи виконувати критично важливі завдання», — зазначила підполковник Керрі Рей, командир 576-ї льотної випробувальної ескадрильї. Вона додала, що зібрані дані мають ключове значення для забезпечення постійної надійності та точності МБР.

Ракета подолала приблизно 6,8 тисяч км і досягла випробувального полігону імені Рейгана біля атолу Кваджалейн (Маршаллові острови). Полігон, оснащений високоточними радарами, оптичними датчиками та телеметрією, збирав дані на кінцевому етапі польоту.

Minuteman III із дальністю 12 тисяч км є єдиною МБР шахтного базування в арсеналі стратегічних ядерних сил США. Наразі США мають 400 таких ракет: 200 оснащені однією ядерною боєголовкою, ще 200 — роздільними головними частинами з бойовими блоками індивідуального наведення. Ракети перебувають на бойовому чергуванні в шахтних пускових установках біля авіабаз Малстром (Монтана), Уоррен (Вайомінг) і Майнот (Північна Дакота) у складі 341-го, 90-го та 91-го ракетних крил відповідно.

