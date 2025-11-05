Практика судов
США провели тестовый запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

21:15, 5 ноября 2025
Ракета без ядерной боеголовки преодолела 6,8 тысяч км.
США провели тестовый запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
Фото: Naked Science
США осуществили плановый тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без ядерной боеголовки, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«США произвели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без ядерной БЧ. Трамп также умеет играть в эскалацию, и лучше Путина», — сказал он.

По данным Командования глобального удара США, испытание состоялось 5 ноября 2025 года в районе Тихого океана с базы Ванденберг в Калифорнии. Команду на запуск дал экипаж самолета E-6B Mercury ВМС США. Целью теста было оценить надежность, боеготовность и точность системы МБР. «Это не просто пуск, а комплексная оценка, чтобы подтвердить способность системы выполнять критически важные задачи», — отметила подполковник Керри Рей, командир 576-й летной испытательной эскадрильи. Она добавила, что собранные данные имеют ключевое значение для обеспечения постоянной надежности и точности МБР.

Ракета преодолела примерно 6,8 тысяч км и достигла испытательного полигона имени Рейгана у атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Полигон, оснащенный высокоточными радарами, оптическими датчиками и телеметрией, собирал данные на конечном этапе полета.

Minuteman III с дальностью 12 тысяч км является единственной МБР шахтного базирования в арсенале стратегических ядерных сил США. Сейчас США имеют 400 таких ракет: 200 оснащены одной ядерной боеголовкой, еще 200 — раздельными головными частями с боевыми блоками индивидуального наведения. Ракеты находятся на боевом дежурстве в шахтных пусковых установках возле авиабаз Малстром (Монтана), Уоррен (Вайоминг) и Майнот (Северная Дакота) в составе 341-го, 90-го и 91-го ракетных крыльев соответственно.

США оружие

