У Сухопутних військах пояснили, чому Анджеліна Джолі відвідала ТЦК

Акторка зайшла у ТЦК, щоб скористатися вбиральнею.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», американська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі прибула до українського Херсона для участі в гуманітарній місії. Але по дорозі до Херсона в Миколаївській області на блокпості при в’їзді до міста зупинили кортеж Джолі, одного з охоронців акторки забрали до ТЦК. Кортеж, включно з автомобілем Джолі, поїхав слідом за ним.

В Сухопутних військах пояснили, що один із водіїв кортежу Анджеліни Джолі, громадянин України та офіцер запасу, мав проблеми з військово-обліковими документами, через що його попросили проїхати до Південноукраїнського ТЦК та СП для уточнення даних. Про це повідомило Суспільне.

Водночас, інформацію про затримання охоронця Джолі в Миколаївській області спростували джерела ТСН із посиланням на високопоставлене джерело в командуванні Сухопутних військ ЗСУ. За їхніми даними, на блокпості встановили особу водія кортежу, після чого він безперешкодно продовжив свою поїздку. «Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону», — зазначило джерело.

За наявною інформацією, між акторкою та представниками ТЦК не виникало конфлікту. Джолі відвідала будівлю ТЦК, щоб скористатися вбиральнею.

