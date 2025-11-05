Практика судів
  1. В Україні

У Сухопутних військах пояснили, чому Анджеліна Джолі відвідала ТЦК

21:26, 5 листопада 2025
Акторка зайшла у ТЦК, щоб скористатися вбиральнею.
У Сухопутних військах пояснили, чому Анджеліна Джолі відвідала ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», американська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі прибула до українського Херсона для участі в гуманітарній місії. Але по дорозі до Херсона в Миколаївській області на блокпості при в’їзді до міста зупинили кортеж Джолі, одного з охоронців акторки забрали до ТЦК. Кортеж, включно з автомобілем Джолі, поїхав слідом за ним.

В Сухопутних військах пояснили, що один із водіїв кортежу Анджеліни Джолі, громадянин України та офіцер запасу, мав проблеми з військово-обліковими документами, через що його попросили проїхати до Південноукраїнського ТЦК та СП для уточнення даних. Про це повідомило Суспільне.

Водночас, інформацію про затримання охоронця Джолі в Миколаївській області спростували джерела ТСН із посиланням на високопоставлене джерело в командуванні Сухопутних військ ЗСУ. За їхніми даними, на блокпості встановили особу водія кортежу, після чого він безперешкодно продовжив свою поїздку. «Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону», — зазначило джерело.

За наявною інформацією, між акторкою та представниками ТЦК не виникало конфлікту. Джолі відвідала будівлю ТЦК, щоб скористатися вбиральнею.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Херсон Миколаїв ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду