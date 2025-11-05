Анджеліна Джолі відвідала медустанови Херсону

У мережі ширятьсь фото акторки в бронежилеті та з дітьми.

Американська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі прибула до українського Херсона для участі в гуманітарній місії. Про це повідомляють місцеві пабліки, які опублікували її фотографії з дітьми.

За попередніми даними, зірка відвідала медичні установи міста в межах програми благодійної допомоги.

Крім того, фото акторки в плитоносці опублікував колишній депутат Херсонської міськради Віталій Богданов.

«Є привід передивитися «містера і місіс Сміт»», – натякнув керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

