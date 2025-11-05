Анджелина Джоли посетила медучреждения Херсона

В сети распространяются фото актрисы в бронежилете и с детьми.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли прибыла в украинский Херсон для участия в гуманитарной миссии. Об этом сообщают местные паблики, которые опубликовали ее фотографии с детьми.

По предварительным данным, звезда посетила медицинские учреждения города в рамках программы благотворительной помощи.

Кроме того, фото актрисы в плитоноске опубликовал бывший депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов.

«Есть повод пересмотреть «Мистера и миссис Смит», – намекнул руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.