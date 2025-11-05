В Сухопутных войсках объяснили, почему Анджелина Джоли посетила ТЦК

Актриса зашла в ТЦК, чтобы воспользоваться туалетом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», американская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли прибыла в украинский Херсон для участия в гуманитарной миссии. Но по дороге в Херсон в Николаевской области на блокпосту при въезде в город остановили кортеж Джоли, одного из охранников актрисы забрали в ТЦК. Кортеж, включая автомобиль Джоли, поехал следом за ним.

В Сухопутных войсках объяснили, что один из водителей кортежа Анджелины Джоли, гражданин Украины и офицер запаса, имел проблемы с военно-учетными документами, из-за чего его попросили проехать в Южноукраинский ТЦК и СП для уточнения данных. Об этом сообщило Суспільне.

В то же время, информацию о задержании охранника Джоли в Николаевской области опровергли источники ТСН со ссылкой на высокопоставленный источник в командовании Сухопутных войск ВСУ. По их данным, на блокпосту установили личность водителя кортежа, после чего он беспрепятственно продолжил свою поездку. «Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона», — отметил источник.

По имеющейся информации, между актрисой и представителями ТЦК не возникало конфликта. Джоли посетила здание ТЦК, чтобы воспользоваться туалетом.

