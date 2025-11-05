Охранника Анджелины Джоли задержали на блокпосту в Николаевской области и отправили в ТЦК — Гончаренко

Актриса лично поехала в ТЦК.

Фото: britannica

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», американская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли прибыла в украинский Херсон для участия в гуманитарной миссии.

Визит не обошелся без инцидента. Как сообщают местные каналы, когда актриса направлялась в Херсон, по дороге в Николаевской области на блокпосту при въезде в город остановили кортеж Джоли. У одного из охранников актрисы, который ехал в джипе, были проблемы с документами, из-за чего его забрали в ТЦК.

Кортеж, включая автомобиль Джоли, поехал следом за ним.

Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил инцидент: «О охраннике Джоли - подтверждаю, это правда. Его действительно забрали в ТЦК и хотели мобилизовать».

