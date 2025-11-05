Охоронця Анджеліни Джолі затримали на блокпості в Миколаївській області та відправили в ТЦК — Гончаренко

Акторка особисто поїхала до ТЦК.

Фото: britannica

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», американська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі прибула до українського Херсона для участі в гуманітарній місії.

Візит не обійшовся без інциденту. Як повідомляють місцеві канали, коли акторка прямувала до Херсона, по дорозі в Миколаївській області на блокпості при в’їзді до міста зупинили кортеж Джолі. Один з охоронців акторки, який їхав у джипі, мав проблеми з документами, через що його забрали до ТЦК.

Кортеж, включно з автомобілем Джолі, поїхав слідом за ним.

Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив інцидент: «Про охоронця Джолі - підтверджую, це правда. Його дійсно забрали в ТЦК і хотіли мобілізувати».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.