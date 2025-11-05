Укрзалізниця тимчасово припинила рейси до Краматорська – в УЗ пояснили причину

Пасажирів перевозитимуть автобусами до тимчасових кінцевих станцій Гусарівка або Барвінкове.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця за клопотанням Донецької обласної військової адміністрації тимчасово обмежила рух поїздів Краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове. Про це повідомила пресслужба компанії.

Обмеження запроваджено через безпекові причини. Пасажири п’яти поїздів далекого сполучення отримуватимуть повідомлення про кінцеву станцію в день відправлення через застосунок Укрзалізниці. Донецька ОВА організує автобусні шатли між Краматорськом, Слов’янськом і тимчасовими кінцевими станціями.

Провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам на місці та супроводжують їх під час пересадки. Обмеження також стосуються приміських поїздів у Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве — Краматорськ і Слов’янськ — Райгородок.

Укрзалізниця зазначила, що безпека пасажирів є головним пріоритетом, і рух відновлять, щойно це стане можливим, уважно стежачи за ситуацією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.