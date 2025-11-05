Укрзализныця временно приостановила рейсы в Краматорск – в УЗ объяснили причину

Пассажиров будут перевозить автобусами до временных конечных станций Гусаровка или Барвинково.

Укрзализныця по ходатайству Донецкой областной военной администрации временно ограничила движение поездов Краматорского направления до станций Гусаровка или Барвинково. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ограничение введено по соображениям безопасности. Пассажиры пяти поездов дальнего следования будут получать уведомления о конечной станции в день отправления через приложение Укрзализныци. Донецкая ОГА организует автобусные шаттлы между Краматорском, Славянском и временными конечными станциями.

Проводники и работники вокзалов помогают пассажирам на месте и сопровождают их во время пересадки. Ограничения также касаются пригородных поездов в Донецкой области, в частности сообщений Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок.

Укрзализныця отметила, что безопасность пассажиров является главным приоритетом, и движение возобновят, как только это станет возможным, внимательно следя за ситуацией.

