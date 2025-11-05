Практика судів
У Раді підтримали оновлення Цивільного кодексу: Книгу другу модернізують

12:10, 5 листопада 2025
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про оновлення (рекодифікацію) Книги другої Цивільного кодексу України щодо особистих прав людини.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт 14057 про оновлення (рекодифікацію) Книги другої Цивільного кодексу України, яка стосується особистих прав людини.

Як зазначають у Раді, це — важливий етап масштабної рекодифікації приватного права, що має на меті привести українське законодавство у відповідність до європейських правових стандартів і викликів цифрової епохи.

Документ передбачає модернізацію підходів до захисту честі, гідності, приватності, персональних і біометричних даних, права на ім’я, зображення, медичних та репродуктивних прав. Також уточнюються механізми захисту особистих прав у цифровому середовищі.

Законопроєкт також вводить норми щодо біомедицини, донорства, трансплантації та прав юридичних осіб.

Документом пропонується нова редакція книги другої Цивільного кодексу України – «Особисті права», згідно якої уточняється поняття особистого права, його немайновий характер та невід’ємний зв’язок з особою, а також вдосконалюються приватноправова охорона особистого життя фізичної особи, захист її честі та репутації, які зазнають нових викликів у зв’язку з тотальною цифровізацією суспільних відносин.

Крім цього, пропонуються відповідні зміни до Сімейного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Податкового кодексу України, а також до законів України «Про інформацію», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про нотаріат», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про архітектурну діяльність», «Про боротьбу з тероризмом», «Про третейські суди», «Про театри і театральну справу», «Про міжнародне приватне право» тощо.

Верховна Рада України цивільний кодекс

