У Раді підтримали оновлення Цивільного кодексу: Книгу другу модернізують

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про оновлення (рекодифікацію) Книги другої Цивільного кодексу України щодо особистих прав людини.

Як зазначають у Раді, це — важливий етап масштабної рекодифікації приватного права, що має на меті привести українське законодавство у відповідність до європейських правових стандартів і викликів цифрової епохи.

Документ передбачає модернізацію підходів до захисту честі, гідності, приватності, персональних і біометричних даних, права на ім’я, зображення, медичних та репродуктивних прав. Також уточнюються механізми захисту особистих прав у цифровому середовищі.

Законопроєкт також вводить норми щодо біомедицини, донорства, трансплантації та прав юридичних осіб.

Документом пропонується нова редакція книги другої Цивільного кодексу України – «Особисті права», згідно якої уточняється поняття особистого права, його немайновий характер та невід’ємний зв’язок з особою, а також вдосконалюються приватноправова охорона особистого життя фізичної особи, захист її честі та репутації, які зазнають нових викликів у зв’язку з тотальною цифровізацією суспільних відносин.

Крім цього, пропонуються відповідні зміни до Сімейного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Податкового кодексу України, а також до законів України «Про інформацію», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про нотаріат», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про архітектурну діяльність», «Про боротьбу з тероризмом», «Про третейські суди», «Про театри і театральну справу», «Про міжнародне приватне право» тощо.

