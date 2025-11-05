Практика судов
В Раде поддержали обновление Гражданского кодекса: Вторую книгу модернизируют

12:10, 5 ноября 2025
Верховная Рада приняла за основу законопроект об обновлении (рекодификацию) Книги второй Гражданского кодекса Украины о личных правах человека.
Верховная Рада приняла за основу законопроект №14057 об обновлении (рекодификации) Второй книги Гражданского кодекса Украины, которая касается личных прав человека.

Как отмечают в Раде, это — важный этап масштабной рекодификации частного права, целью которой является приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими правовыми стандартами и вызовами цифровой эпохи.

Документ предусматривает модернизацию подходов к защите чести, достоинства, частной жизни, персональных и биометрических данных, права на имя, изображение, а также медицинских и репродуктивных прав. Кроме того, уточняются механизмы защиты личных прав в цифровой среде.

Законопроект также вводит нормы, касающиеся биомедицины, донорства, трансплантации и прав юридических лиц.

Документом предлагается новая редакция второй книги Гражданского кодекса Украины – «Личные права», согласно которой уточняется понятие личного права, его нематериальный характер и неотъемлемая связь с личностью, а также совершенствуется частноправовая охрана личной жизни физического лица, защита его чести и репутации, которые сталкиваются с новыми вызовами в условиях тотальной цифровизации общественных отношений.

Кроме того, предлагаются соответствующие изменения в Семейный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Налоговый кодекс Украины, а также в законы Украины «Об информации», «Об охране прав на сорта растений», «О нотариате», «Об охране прав на промышленные образцы», «Об охране прав на изобретения и полезные модели», «О научной и научно-технической экспертизе», «Об охране прав на топографии интегральных микросхем», «Об архитектурной деятельности», «О борьбе с терроризмом», «О третейских судах», «О театрах и театральном деле», «О международном частном праве» и другие.

Верховная Рада Украины гражданский кодекс

