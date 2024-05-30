Экономического бронирования не будет, искать средства будут за счет повышения налогов – СМИ

От идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб, сообщают СМИ.

В Офисе Президента отказались от идеи так называемого экономического бронирования от мобилизации. Ожидаемое повышение налогов в определенной степени повлияло на то, что эта идея не будет реализована. Как пишет «РБК-Украина», об этом сообщил источник в ОП.

Собеседник издания отметил, что отказаться от такой идеи было решено из-за того, что Генштаб опасается, что «экономическое бронирование» не решит проблему с нехваткой кадров, будет воспринято как официальный откуп от мобилизации и лишь повлечет негативную реакцию в армии.

«Пока от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но 5 млрд долларов (200 млрд грн. – ред.), которые из-за этого не попадут в бюджет, нужно чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему», – сказал собеседник издания в ОП.

В Генштабе отказались комментировать СМИ свою позицию по «экономическому бронированию», сославшись на то, что этот вопрос не в его компетенции.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев считает, что вопросы бронирования и повышения налогов вообще не связаны.

«Повышение налогов будет в любом случае – другого источника нет», - сказал он в комментарии изданию.

Недавно Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что сможет дать ответ на вопрос, поддерживает ли он инициативу экономического бронирования от мобилизации только после того, как увидит конкретный механизм реализации.

По словам спикера парламента, довольно часто «по красивому пафосному названию у нас теряется какая-то логика тех или иных процессов».

«У меня есть большие сомнения, потому что я знаю, что очень мало стран, где бы это сработало», - сказал он.

Отметим, что недавно Даниил Гетманцев заявил, что правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса». Основные критерии попадания в такой «клуб» — это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Как соотносятся предложения разных комитетов между собой – пока неизвестно.

В то же время народный депутат от фракции «Слуга народа», глава Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха считает, что за бронирование сотрудников от мобилизации должен отвечать работодатель, а путь через постановления «морально и технически устарел».

«Есть решение, о котором вы все давно знаете. Оно довольно простое. За бронирование сотрудников должен отвечать работодатель. Кого считает нужным забронировать — за это платит 20 000 гривен военного сбора в месяц», - написал Глава экономического комитета Рады.

Депутат считает, что бизнес должен сам решать, кто из сотрудников является стратегическим.

«Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать. Не будет бизнеса с его налогами — не будет за что будет содержать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда», – отметил он.

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