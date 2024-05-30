Економічного бронювання не буде, шукати кошти будуть за рахунок підвищення податків – ЗМІ

Наразі від ідеї економічного бронювання відмовилися взагалі, тому що категорично проти був Генштаб, повідомляють ЗМІ.

В Офісі Президента відмовилися від ідеї так званого «економічного бронювання» від мобілізації. Очікуване підвищення податків певною мірою вплинуло на те, що ця ідея не буде реалізована. Як пише «РБК-Україна», про це повідомило джерело в ОП.

Співрозмовник видання зазначив, що відмовитись від такої ідеї було вирішено через те, що Генштаб побоюється, що «економічне бронювання» не розв'яже проблему з нестачею кадрів, буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації і лише спричинить негативну реакцію в армії.

«Наразі від ідеї економічного бронювання відмовилися взагалі, тому що категорично проти був Генштаб. Але 5 млрд доларів (200 млрд грн. - ред.), які через це не потраплять до бюджету, треба чимось покрити. Думаю, зростання податків частково вирішить цю проблему», - сказав співрозмовник видання в ОП.

У Генштабі відмовилися коментувати ЗМІ свою позицію щодо «економічного бронювання», пославшись на те, що це питання не в його компетенції.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев вважає, що питання бронювання та підвищення податків взагалі не пов'язані.

«Підвищення податків буде в будь-якому разі - іншого джерела немає», - сказав він у коментарі виданню.

Нещодавно Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зауважив, що зможе дати відповідь на запитання чи підтримує він ініціативу економічного бронювання від мобілізації лише після того, як побаче конкретний механізм реалізації.

За словами спікера парламенту, доволі часто «за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів».

«У мене є великі сумніви, тому що я знаю, що дуже мало країн, де це спрацювало б», - сказав він

Зазначимо, що нещодавно Данило Гетманцев заявив, що правила економічного бронювання можуть з’явитися у законопроекті 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу». Основні критерії потрапляння до такого «клубу» — це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам. Як співвідносяться пропозиції різних комітетів між собою – поки невідомо.

Водночас народний депутат від фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха вважає, що за бронювання співробітників від мобілізації має відповідати роботодавець, а шлях через постанови «морально та технічно застарів».

«Є рішення, про яке ви всі давно знаєте. Воно доволі просте. За бронювання співробітників має відповідати роботодавець. Кого вважає за потрібним забронювати — за того сплачує 20 000 гривень воєнного збору на місяць», - написав Голова економічного комітету Ради.

Депутат вважає, що бізнес має сам вирішувати, хто із співробітників є стратегічним.

«Українському бізнесу ВСЕ ОДНО потрібно бронювання, бо він має працювати. Не буде бізнесу з його податками — не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда», - зазначив він.

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