РСУ визначила, хто з кандидатів на посади суддів КСУ зможе претендувати на крісла суддів Конституційного Суду

Не виникло претензій до 12 кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів з 16.

Джерело фото: РСУ

Рада суддів України 30 травня розглянула документи, які подали кандидати на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів.

Після розгляду наданих документів, РСУ встановила відповідність наступних кандидатів на посади суддів КСУ:

Гаращенко Дмитро Русланович – суддя Київського апеляційного суду

Вац Олексій Іванович - проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Державного біотехнологічного університету (Харків), асистент кафедри права та європейської інтеграції

Гриценко Денис Валерійович - адвокат. Вищу освіту кандидат здобув у 2002 році. Але працював Денис Гриценко переважно юрисконсультом, а адвокатською діяльністю зайнявся лише після того, як отримав у 2018 році свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Денисенко Наталія Миколаївна - заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ (кандидатка регулярно бере участь у конкурсах на посаду судді КСУ від різних суб’єктів формування Конституційного Суду).

Ігнатюк Олег Володимирович - суддя Київського апеляційного суду.

Костенко Владислав Геннадійович - суддя Ковпаківського районного суду міста Суми.

Кушнір Ігор Віталійович - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці.

Овсієнко Андрій Анатолійович - суддя Волинського апеляційного суду у відставці, у 2019-2021 роках – голова Вищої ради правосуддя.

Медюк Сергій Олександрович - суддя Центрального районного суду міста Миколаєва.

Прачук Олена Василівна - суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.

Смокович Михайло Іванович - голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Ткаченко Олександр Васильович – заступник голови господарського суду Миколаївської області (кандидат регулярно бере участь в конкурсах на посади суддів КСУ, членів ВРП та ВККС).

Зазначених кандидатів на посади суддів КСУ далі чекають спеціальна перевірка та участь у конкурсі, якій буде проводити Дорадча група експертів.

Крім того, РСУ вирішила надати додатковий строк (10 днів) для подання необхідних документів та уточнення вже поданих документів, такими кандидатами:

Амбразевич Ольга Сергіївна - головний юрисконсульт ДП «Тепловиробничий центр» КП «Дніпротеплоенерго» ДОР». До кандидатки виникли питання щодо наявності у неї реального стажу роботи у галузі права не менше 15 років. Вищу юридичну освіту претендентка здобула у 2005 році, однак не зовсім зрозуміло чи є в неї реальний необхідний стаж у сфері права, оскільки певний час вона навіть перебувала на обліку в центрі зайнятості.

Солдатенко Оксана Володимирівна - професор кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі. В різні роки кандидатка обіймала посади, з яких наразі не зрозуміло, чи стосувалися вони діяльності в сфері права та чи вимагали вона взагалі наявності вищої освіти. Наприклад, певний час Оксана Солдатенко працювала в Науково-дослідній лабораторії спеціальних технічних засобів Державно науково-дослідного інституту МВС.

Відтак, протягом 10 днів Оксана Солдатенко має надати розрахунок стажу та підтверджуючи документи про те, що вона дійсно працювала на посадах, які вимагали наявність вищої юридичної освіти.

Також РСУ вирішила взагалі повернути документи таким кандидатам:

Клименко Олексій Вікторович - прокурор другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора.

Кандидат не досяг віку, визначеного законом для зайняття посади судді КСУ– 40 років. Наразі Олексію Клименко виповнилися 38 років.

Данилець Микола Олександрович – юрист. Кандидат надав РСУ лише копію паспорту, копію диплому про здобуття юридичної освіти бакалавра і мотиваційний лист. До того ж Микола Данилець не досяг 40 років.

Нагадаємо, що Рада суддів України 15 травня оприлюднила список з 16 кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів. Конкурс на дві вакантні посади суддів КСУ Рада суддів України оголосила 11 квітня.

Крім того, Дорадча група експертів 2 травня повідомила, що претендентами на ще одну посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів є судді Верховного Суду Алла Олійник та Олександра Яновська.

Автор В’ячеслав Хрипун

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