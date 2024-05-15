Нові кандидати на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів: Михайло Смокович та Андрій Овсієнко

На дві посади суддів Конституційного Суду претендують голова Касаційного адмінсуду, екс-голова Ради правосуддя та ще 14 кандидатів.

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Рада суддів України 15 травня оприлюднила список кандидатів на дві посади суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів.

Всього документи подали 16 кандидатів. Серед них – голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович та голова Вищої ради правосуддя у 2019-2021 роках Андрій Овсієнко.

Наводимо список претендентів:

Амбразевич Ольга Сергіївна головний юрисконсульт ДП "Тепловиробничий центр" КП "Дніпротеплоенерго" ДОР" Вац Олексій Іванович проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Державного біотехнологічного університету, асистент кафедри права та європейської інтеграції Гаращенко Дмитро Русланович суддя Київського апеляційного суду Гриценко Денис Валерійович адвокат – адвокатське об’єднання "Альянс" Данилець Микола Олександрович юрист Денисенко Наталія Миколаївна заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ Костенко Владислав Геннадійович суддя Зарічного районного суду міста Суми Ігнатюк Олег Володимирович суддя Київського апеляційного суду Клименко Олексій Вікторович прокурор другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора Кушнір Ігор Віталійович суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці Овсієнко Андрій Анатолійович суддя Волинського апеляційного суду у відставці Медюк Сергій Олександрович суддя Центрального районного суду міста Миколаєва Прачук Олена Василівна суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Солдатенко Оксана Володимирівна професор закладу вищої освіти (кафедра правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі) Смокович Михайло Іванович суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ткаченко Олександр Васильович суддя господарського суду Миколаївської області

Нагадаємо, що 11 квітня Рада суддів України оголосила конкурс на дві вакантні посади суддів КСУ.

Крім того, Дорадча група експертів 2 травня повідомила, що претендентами на ще одну посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів є судді Верховного Суду Алла Олійник та Олександра Яновська.

Автор В’ячеслав Хрипун

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