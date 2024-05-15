На посаду судді КСУ з квотою з'їзду суддів подали документи 16 осіб, список

Рада суддів завершила приймання документів від кандидатів на посаду судді КСУ.

У вівторок, 14 травня, Рада суддів України завершила приймання документів від претендентів, які виявили бажання призначатися на посаду судді Конституційного Суду України за квотою з'їзду суддів України.

У РСУ нагадали, що рішенням від 11 квітня №1 було оголошено про початок конкурсу для відбору кандидатур на дві посади судді Конституційного Суду України та початок прийняття заяв (з доданими до них документами) осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, з 15 квітня 2024 року по 14 травня 2024 року включно.

За період з 15 квітня по 14 травня в Раду суддів України надійшли документи від 16 кандидатів:

Амбразевич Ольга Сергіївна - головний юрисконсульт ДП «Тепловиробничий центр» КП «Дніпротеплоенерго» ДОР»

Вац Олексій Іванович - проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Державного біотехнологічного університету, асистент кафедри права та європейської інтеграції

Гаращенко Дмитро Русланович - суддя Київського апеляційного суду

Гриценко Денис Валерійович - адвокат

Данилець Микола Олександрович - юрист

Денисенко Наталія Миколаївна - заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ

Костенко Владислав Геннадійович - суддя Зарічного районного суду міста Суми

Ігнатюк Олег Володимирович - суддя Київського апеляційного суду

Клименко Олексій Вікторович - прокурор другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора

Кушнір Ігор Віталійович - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці

Овсієнко Андрій Анатолійович - суддя Волинського апеляційного суду у відставці

Медюк Сергій Олександрович - суддя Центрального районного суду міста Миколаєва

Прачук Олена Василівна - суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області

Солдатенко Оксана Володимирівна - професор закладу вищої освіти (кафедра правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі)

Смокович Михайло Іванович - суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Ткаченко Олександр Васильович - суддя господарського суду Миколаївської області

Наступним етапом для кандидатів стане перевірка документів щодо відповідності та допуску до конкурсного відбору осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам, що встановлені Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України».

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