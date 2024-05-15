У Києві студент викрав гроші на ЗСУ зі скриньки пожертв, бо йому не вистачало на розваги

20-річний хлопець викрав зі скриньки ресторану близько 500 гривень, які відвідувачі залишали у якості донату на потреби військових.

Фото: Вечірній Київ

У Києві студент одного з вишів обікрав скриньку для збору коштів для військових, бо йому не вистачало грошей на розваги. За скоєне порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Києва.

Вказано, що інцидент відбувся наприкінці лютого цього року.

Хлопець, перебуваючи у приміщенні ресторану на Андріївському узвозі, скористався відсутністю персоналу закладу поблизу та викрав зі скрині близько 500 гривень, які відвідувачі залишали у якості донату на потреби військових.

Поліцейські оперативного розшукали підозрюваного та затримали його.

20-річний студент пояснив свій вчинок нестачею грошей на розваги.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили молодику про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду. Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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