В Киеве студент украл деньги на ВСУ из ящика пожертвований, потому что ему не хватало на развлечения

20-летний парень похитил из ящика ресторана около 500 гривен, которые посетители оставляли в качестве доната на нужды военных.

Фото: Вечерний Киев

В Киеве студент одного из вузов обворовал ящик для сбора средств для военных, потому что ему не хватало денег на развлечения. За совершенное нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Киева.

Указано, что инцидент произошел в конце февраля этого года.

Парень, находясь в помещении ресторана на Андреевском спуске, воспользовался отсутствием персонала заведения поблизости и похитил из сундука около 500 гривен, которые посетители оставляли в качестве доната на нужды военных.

Полицейские оперативно разыскали подозреваемого и задержали его.

20-летний студент объяснил свой поступок нехваткой денег на развлечения.

Следователи процессуального руководства Подольской окружной прокуратуры сообщили молодому человеку о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. Нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

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