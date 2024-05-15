На должность судьи КСУ по квоте съезда судей подали документы 16 человек, список

Совет судей завершил прием документов от кандидатов на должность судьи КСУ.

Во вторник, 14 мая, Совет судей Украины (РСУ) завершил прием документов от претендентов, изъявивших желание назначаться на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей Украины.

В РСУ напомнили, что решением от 11 апреля №1 было объявлено о начале конкурса для отбора кандидатур на две должности судьи Конституционного Суда Украины и начало принятия заявлений (с приложенными к ним документами) лиц, обнаруживших намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, 15 апреля 2024 по 14 мая 2024 включительно.

За период с 15 апреля по 14 мая в Совет судей Украины поступили документы от 16 кандидатов:

Амбразевич Ольга Сергеевна – главный юрисконсульт ГП «Теплопроизводственный центр» КП «Днепротеплоэнерго» ДОР»

Вац Алексей Иванович – проректор по научно-педагогической работе и международной деятельности Государственного биотехнологического университета, ассистент кафедры права и европейской интеграции

Гаращенко Дмитрий Русланович – судья Киевского апелляционного суда

Гриценко Денис Валерьевич – адвокат

Данилец Николай Александрович – юрист

Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ

Костенко Владислав Геннадиевич – судья Заречного районного суда города Сумы

Игнатюк Олег Владимирович – судья Киевского апелляционного суда

Клименко Алексей Викторович – прокурор второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанием публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Офиса Генерального прокурора

Кушнир Игорь Витальевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке

Овсеенко Андрей Анатольевич - судья Волынского апелляционного суда в отставке

Медюк Сергей Александрович – судья Центрального районного суда города Николаева

Прачук Елена Васильевна – судья Шосткинского горрайонного суда Сумской области

Солдатенко Оксана Владимировна – профессор заведения высшего образования (кафедра правоведения Полтавского университета экономики и торговли)

Смокович Михаил Иванович – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда

Ткаченко Александр Васильевич – судья хозяйственного суда Николаевской области

Следующим этапом для кандидатов станет проверка документов относительно соответствия и допуска к конкурсному отбору лиц, которые намеревались занять должность судьи Конституционного Суда Украины, требованиям, установленным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины».

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