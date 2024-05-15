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На должность судьи КСУ по квоте съезда судей подали документы 16 человек, список

17:01, 15 мая 2024
Совет судей завершил прием документов от кандидатов на должность судьи КСУ.
На должность судьи КСУ по квоте съезда судей подали документы 16 человек, список
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Во вторник, 14 мая, Совет судей Украины (РСУ) завершил прием документов от претендентов, изъявивших желание назначаться на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей Украины.

В РСУ напомнили, что решением от 11 апреля №1 было объявлено о начале конкурса для отбора кандидатур на две должности судьи Конституционного Суда Украины и начало принятия заявлений (с приложенными к ним документами) лиц, обнаруживших намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, 15 апреля 2024 по 14 мая 2024 включительно.

За период с 15 апреля по 14 мая в Совет судей Украины поступили документы от 16 кандидатов:

Амбразевич Ольга Сергеевна – главный юрисконсульт ГП «Теплопроизводственный центр» КП «Днепротеплоэнерго» ДОР»

Вац Алексей Иванович – проректор по научно-педагогической работе и международной деятельности Государственного биотехнологического университета, ассистент кафедры права и европейской интеграции

Гаращенко Дмитрий Русланович – судья Киевского апелляционного суда

Гриценко Денис Валерьевич – адвокат

Данилец Николай Александрович – юрист

Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ

Костенко Владислав Геннадиевич – судья Заречного районного суда города Сумы

Игнатюк Олег Владимирович – судья Киевского апелляционного суда

Клименко Алексей Викторович – прокурор второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанием публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Офиса Генерального прокурора

Кушнир Игорь Витальевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке

Овсеенко Андрей Анатольевич - судья Волынского апелляционного суда в отставке

Медюк Сергей Александрович – судья Центрального районного суда города Николаева

Прачук Елена Васильевна – судья Шосткинского горрайонного суда Сумской области

Солдатенко Оксана Владимировна – профессор заведения высшего образования (кафедра правоведения Полтавского университета экономики и торговли)

Смокович Михаил Иванович – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда

Ткаченко Александр Васильевич – судья хозяйственного суда Николаевской области

Следующим этапом для кандидатов станет проверка документов относительно соответствия и допуска к конкурсному отбору лиц, которые намеревались занять должность судьи Конституционного Суда Украины, требованиям, установленным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины».

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