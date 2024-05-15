Новые кандидаты на должности судей КСУ по квоте Съезда судей: Михаил Смокович и Андрей Овсиенко

На две должности судей Конституционного Суда претендуют председатель Кассационного админсуда, экс-председатель Совета правосудия и еще 14 кандидатов.

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Совет судей Украины 15 мая обнародовал список кандидатов на две должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей.

Всего документы подали 16 кандидатов. Среди них – председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович и председатель Высшего совета правосудия в 2019-2021 годах Андрей Овсиенко.

Приводим список соискателей должностей судей КСУ:

Амбразевич Ольга Сергіївна головний юрисконсульт ДП "Тепловиробничий центр" КП "Дніпротеплоенерго" ДОР" Вац Олексій Іванович проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Державного біотехнологічного університету, асистент кафедри права та європейської інтеграції Гаращенко Дмитро Русланович суддя Київського апеляційного суду Гриценко Денис Валерійович адвокат – адвокатське об’єднання "Альянс" Данилець Микола Олександрович юрист Денисенко Наталія Миколаївна заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ Костенко Владислав Геннадійович суддя Зарічного районного суду міста Суми Ігнатюк Олег Володимирович суддя Київського апеляційного суду Клименко Олексій Вікторович прокурор другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора Кушнір Ігор Віталійович суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці Овсієнко Андрій Анатолійович суддя Волинського апеляційного суду у відставці Медюк Сергій Олександрович суддя Центрального районного суду міста Миколаєва Прачук Олена Василівна суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Солдатенко Оксана Володимирівна професор закладу вищої освіти (кафедра правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі) Смокович Михайло Іванович суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ткаченко Олександр Васильович суддя господарського суду Миколаївської області

Напомним, что 11 апреля Совет судей Украины объявил конкурс на две вакантные должности судей КСУ.

Кроме того, Совещательная группа экспертов 2 мая сообщила, что претендентами на еще одну должность судьи КСУ по квоте Съезда судей являются судьи Верховного Суда Алла Олейник и Александра Яновская.

Автор Вячеслав Хрипун

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