Новые кандидаты на должности судей КСУ по квоте Съезда судей: Михаил Смокович и Андрей Овсиенко

Совет судей Украины 15 мая обнародовал список кандидатов на две должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей.
Всего документы подали 16 кандидатов. Среди них – председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович и председатель Высшего совета правосудия в 2019-2021 годах Андрей Овсиенко.
Приводим список соискателей должностей судей КСУ:
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Амбразевич Ольга Сергіївна
|
головний юрисконсульт ДП "Тепловиробничий центр" КП "Дніпротеплоенерго" ДОР"
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Вац Олексій Іванович
|
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Державного біотехнологічного університету, асистент кафедри права та європейської інтеграції
|
Гаращенко Дмитро Русланович
|
суддя Київського апеляційного суду
|
Гриценко Денис Валерійович
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адвокат – адвокатське об’єднання "Альянс"
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Данилець Микола Олександрович
|
юрист
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Денисенко Наталія Миколаївна
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заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ
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Костенко Владислав Геннадійович
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суддя Зарічного районного суду міста Суми
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Ігнатюк Олег Володимирович
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суддя Київського апеляційного суду
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Клименко Олексій Вікторович
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прокурор другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора
|
Кушнір Ігор Віталійович
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суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці
|
Овсієнко Андрій Анатолійович
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суддя Волинського апеляційного суду у відставці
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Медюк Сергій Олександрович
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суддя Центрального районного суду міста Миколаєва
|
Прачук Олена Василівна
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суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області
|
Солдатенко Оксана Володимирівна
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професор закладу вищої освіти (кафедра правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі)
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Смокович Михайло Іванович
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суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду
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Ткаченко Олександр Васильович
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суддя господарського суду Миколаївської області
Напомним, что 11 апреля Совет судей Украины объявил конкурс на две вакантные должности судей КСУ.
Кроме того, Совещательная группа экспертов 2 мая сообщила, что претендентами на еще одну должность судьи КСУ по квоте Съезда судей являются судьи Верховного Суда Алла Олейник и Александра Яновская.
Автор Вячеслав Хрипун
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