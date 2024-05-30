Аналог Shazam: YouTube Music будет распознавать песни, которые напевают пользователи

Новая функция позволяет петь, насвистывать или воспроизводить запись песни, чтобы узнать ее название и исполнителя.

Приложение YouTube Music для Android теперь сможет распознавать песни, которые вы напеваете. Об этом сообщает The Verge.

Новая функция позволяет петь, насвистывать или воспроизводить запись песни, чтобы узнать ее название и исполнителя.

У тех, у кого уже появилось обновление, в YouTube Music будет значок сигнала рядом с значком микрофона, показывающимся после нажатия кнопки поиска в верхнем правом углу приложения.

Один из редакторов издания протестировал новую функцию и обнаружил, что она точно определяла большинство песен, которые он пел, насвистывал и напевал в свой телефон, но были и промахи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.