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Аналог Shazam: YouTube Music будет распознавать песни, которые напевают пользователи

19:35, 30 мая 2024
Новая функция позволяет петь, насвистывать или воспроизводить запись песни, чтобы узнать ее название и исполнителя.
Аналог Shazam: YouTube Music будет распознавать песни, которые напевают пользователи
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Приложение YouTube Music для Android теперь сможет распознавать песни, которые вы напеваете. Об этом сообщает The Verge.

Новая функция позволяет петь, насвистывать или воспроизводить запись песни, чтобы узнать ее название и исполнителя.

У тех, у кого уже появилось обновление, в YouTube Music будет значок сигнала рядом с значком микрофона, показывающимся после нажатия кнопки поиска в верхнем правом углу приложения.

Один из редакторов издания протестировал новую функцию и обнаружил, что она точно определяла большинство песен, которые он пел, насвистывал и напевал в свой телефон, но были и промахи.

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