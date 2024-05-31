Предлагал помощь в получении водительского удостоверения: в Киеве задержали мошенника

Столичные правоохранители задержали мошенника с псевдосвязями в Сервисных центрах МВД.

В Киеве правоохранители задержали мошенника, который выдавал себя за человека со связями в столичных Сервисных центрах МВД и предлагал желающим за 10 тысяч гривен получить водительское удостоверение без посещения занятий в автошколе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что 35-летний киевлянин решил нагло зарабатывать на услугах Сервисных центров МВД - мужчина предлагал решить любые вопросы с получением водительского удостоверения разных категорий без обучения и проблем на экзаменах в ТСЦ.

Так делец предложил мужчине фиктивно пройти обучение в автошколе, а по завершении курса договориться об успешной сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения на право управлять грузовым транспортом. Также злоумышленник взял на себя оформление других документов, необходимых для прохождения экзаменов по вождению, в том числе и талона электронной очереди. Всего попросил 10 тысяч гривен.

Полицейские задержали подозреваемого во время получения указанной суммы средств от «клиента». Во время обыска у фигуранта были обнаружены бланки медицинских справок и печати медицинских учреждений.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. «Бизнесмену» грозит до пяти лет лишения свободы.

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