Шмыгаль сообщил, к каким предприятиям не будут применяться графики отключения света

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что графики отключений не будут применяться к предприятиям, импортирующим 80% от потребления электроэнергии.
По его словам, соответствующее постановление 30 мая приняло Правительство.
Шмыгаль отметил, что это решение позволит таким предприятиям бесперебойно и стабильно работать, и в то же время уменьшится дефицит мощности в энергосистеме, а значит, будет больше света в домах украинцев.
Ранее сообщалось, что плановые отключения света в Украине могут продлиться до конца лета.
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