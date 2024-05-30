Шмыгаль сообщил, к каким предприятиям не будут применяться графики отключения света

Графики отключений электроэнергии не будут применяться к некоторым предприятиям.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что графики отключений не будут применяться к предприятиям, импортирующим 80% от потребления электроэнергии.

По его словам, соответствующее постановление 30 мая приняло Правительство.

Шмыгаль отметил, что это решение позволит таким предприятиям бесперебойно и стабильно работать, и в то же время уменьшится дефицит мощности в энергосистеме, а значит, будет больше света в домах украинцев.

Ранее сообщалось, что плановые отключения света в Украине могут продлиться до конца лета.

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