Денис Шмигаль назвав умову повернення графіків відключень світла

«Укренерго» буде вимушене повернутися до графіків відключень, якщо в енергосистемі повторно буде зафіксований значний дефіцит.

Графіки відключення електроенергії можуть повернутися, якщо в енергосистемі повторно буде зафіксований значний дефіцит. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

Як зазначив Шмигаль, стан української енергетики залишається в центрі уваги українського уряду.

«Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію», - заявив прем'єр.

Водночас він поінформував, що в Україні щодня інтенсивно працюють над відновленням об’єктів там, де це можливо.

Крім того, Шмигаль зауважив на перебудові енергосистеми з метою зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак ворога.

Також Денис Шмигаль повідомив, до яких підприємств не будуть застосовуватися графіки відключень світла.

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