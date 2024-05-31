У 2024 році кошти від США до бюджету України не надходили – Мінфін показав, на яку суму допомогли міжнародні партнери

Мінфін оприлюднив дані про фінансування бюджету України за рахунок коштів міжнародних партнерів, відповідно до яких у 2024 році США економічну підтримку бюджету України не надавало.

Міністерство фінансів України показало, яку суму фінансової допомоги для підтримки державного бюджету надали міжнародні партнери у 2024 році.

Загалом обсяг фінансування від міжнародних партнерів у 2024 році склав 11,8 млрд доларів США.

З цих коштів Європейський Союз надав $6,48 млрд, Японія – $2,13 млрд, Канада – $1,47 млрд, МВФ – $0,88 млрд, Велика Британія – $0,52 млрд, Норвегія – $0,3 млрд. Також 3 млн доларів надала Іспанія і 20 млн доларів – Світовий банк.

Від США в 2024 році поки жодних коштів не надходило.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ухвалений наприкінці квітня 2024 року Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні на 60 млрд доларів США передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини економічної допомоги.

Втім, Україна ще не отримала від США економічну допомогу 7,8 млрд доларів і отримає її за певних умов.

Так, 30 травня Кабмін схвалив тексту проекту Угоди між Урядом України та Урядом США щодо повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги, який передбачає, що «за наявності коштів США мають намір надати до 7,899 млрд доларів США з асигнувань на Фонд економічної підтримки (ESF) та до 1,575 млрд доларів США з фондів «Допомога Європі, Азії та Центральній Азії» (AEECA), передбачених у Законі USSAA для економічної допомоги на користь України. Умови фінансування будуть визначені окремими домовленостями».

Жодних термінів, у які США мають передати Україні ці кошти і коли мають бути укладені додаткові домовленості про умови надання коштів, у проекті Угоди не вказано.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що українському уряду можуть озвучити новий план реформ для отримання коштів від США. Так, спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, призначена Президентом США Джо Байденом, 28 травня назвала пріоритети США щодо фінансової підтримки України на зустрічі Ради з міжнародних відносин. Зробила вона це напередодні Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня. За її словами, йдеться про боротьбу з корупцією, судову систему, захищену від зовнішнього втручання, пресу, вільну від політичного впливу чи тиску, цифрову митницю та цифрові системи збору податків, незалежних, наділених повноваженнями, належним чином забезпечених антикорупційних слідчих, прокурорів та суддів (НАБУ, САП і ВАКС).

Додамо, що за даними Мінфіну, у 2022-2023 роках партнери загалом профінансували бюджет України на 73,57 млрд доларів США. З цих 73,57 млрд у 2022-2023 роках США надало 22,93 млрд, а ЄС – 27,49 млрд доларів. Також за цей час 7,16 млрд надав МВФ, 4,2 млрд – Японія.

Автор: Наталя Мамченко

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