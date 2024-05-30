Європейські партнери заплатять українцям, які вирішать повертатися додому — комітет ПАРЄ погодив рішення

Українці, які виявлять бажання повернутися до України, зможуть отримати гроші від європейських партнерів.

Фото: mind.ua

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з міграції погодив рішення щодо виплати фінансової допомоги українцям для повернення в Україну. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Суть рішення полягає у тому, щоб після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, могли отримати гроші від європейських країн.

«Ця норма була додана в велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному Комітет ПАРЄ по Україні», — заявив нардеп.

Раніше в Мінфіні розповіли, скільки коштів Україна отримала з-за кордону у 2024 році.

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