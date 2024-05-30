Скільки коштів Україна отримала від партнерів станом на травень: відповідь Мінфіну

В Мінфіні розповіли, скільки коштів Україна отримала з-за кордону у 2024 році.

Джерело фото: prm.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів України повідомило, що станом на 28 травня 2024 року Україна отримала від партнерів $11,8 млрд.

Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:

ЄС – $6,48 млрд;

Японія – $2,13 млрд;

Канада – $1,47 млрд;

МВФ – $0,88 млрд;

Велика Британія – $0,52 млрд;

Норвегія – $0,3 млрд.

США у 2024 році не надавали фінансову допомогу, хоча у 2022-2023 роках вона сягала $22,93 млрд.

З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку, на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 28 травня залучено $16,9 млрд.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $85,4 млрд для фінансування видатків державного бюджету.

Раніше ми писали, що Кабмін схвалив проект угоди з урядом США про повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», прийнятий 23 квітня Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини економічної допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.