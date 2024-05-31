У Вінницькій області в результаті ДТП перевернувся автобус з пасажирами

Результат освідування водія автобуса показав наявність у нього алкогольного сп'яніння.

Скріншот із відео поліції

Неподалік села Писарівка Вінницького району 29 травня сталася дорожньо-транспортна пригода між автобусом, який здійснює нерегулярні перевезення, та вантажним автомобілем DAF з напівпричепом. В результаті ДТП автобус перекинувся. Про це повідомили у поліції області.

За попередньою інформацією слідства, водій автобуса ПАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з вантажівкою.

У поліції пишуть, що за медичною допомогою звернулось 20 пасажирів, з яких 10 осіб віком від 21 до 76 років – госпіталізовано.

Результат освідування керманича автобуса показав наявність у нього алкогольного сп'яніння. Освідування водія вантажівки показало, що чоловік був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

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