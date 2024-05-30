Апеляційна палата ВАКС залишила ексзаступника секретаря РНБО Гладковського під заочним арештом

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.

У четвер, 30 травня, колегія суддів Апеляційної палати ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС від 13 травня, яким колишньому Першому заступнику секретаря РНБО обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що суд погодився з доводами прокурора САП та залишив без змін запобіжний захід указаному обвинуваченому.

У САП не називають прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Олега Гладковського.

Нагадаємо, у ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».

У жовтні 2019 році повідомлено про підозру колишньому Першому заступнику секретаря РНБО. У квітні 2020 року - ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони. Вказаним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

16 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС, зваживши на неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перебування клопотання прокурора САП про оголошення у розшук колишнього Першого заступника секретаря РНБО.

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