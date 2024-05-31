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У яких випадках податкова може відмовити в реєстрації ПРРО: перелік причин

07:00, 31 травня 2024
Відмова у реєстрації ПРРО формується у випадках, якщо автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог щодо е-документообігу.
У яких випадках податкова може відмовити в реєстрації ПРРО: перелік причин
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Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснило, у яких випадках податкова може відмовити в реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій.

Відмова у реєстрації ПРРО формується у випадках, якщо:

  • автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог щодо електронного документообігу;
  • ПРРО із зазначеними у Заяві про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-ПРРО назвою та локальним номером вже зареєстрований;
  • щодо господарської одиниці, вказаної у Заяві за ф. № 1-ПРРО, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган (повідомлення за ф. № 20-ОПП);
  • суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
  • виявлено розбіжності даних, вказаних у Заяві за ф. № 1-ПРРО, з даними щодо обліку та реєстрації суб’єкта господарювання в контролюючих органах як платника податків.

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