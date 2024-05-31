У яких випадках податкова може відмовити в реєстрації ПРРО: перелік причин

Відмова у реєстрації ПРРО формується у випадках, якщо автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог щодо е-документообігу.

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Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснило, у яких випадках податкова може відмовити в реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій.

Відмова у реєстрації ПРРО формується у випадках, якщо:

автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог щодо електронного документообігу;

ПРРО із зазначеними у Заяві про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-ПРРО назвою та локальним номером вже зареєстрований;

щодо господарської одиниці, вказаної у Заяві за ф. № 1-ПРРО, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган (повідомлення за ф. № 20-ОПП);

суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виявлено розбіжності даних, вказаних у Заяві за ф. № 1-ПРРО, з даними щодо обліку та реєстрації суб’єкта господарювання в контролюючих органах як платника податків.

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