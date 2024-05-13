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Яким чином покупець отримує фіскальний чек за оплачені через ПРРО товари: роз’яснення податкової

08:35, 13 травня 2024
У податковій роз’яснили питання отримання фіскального чеку за оплачені через ПРРО товари.
Яким чином покупець отримує фіскальний чек за оплачені через ПРРО товари: роз’яснення податкової
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ГУ ДПС у Київській області нагадало, яким чином покупець отримує фіскальний чек за оплачені через ПРРО товари чи послуги.

Так, платникам податків, що п.2 ст. 3 Закону України від 16.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» встановлено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції зобов’язані надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).

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