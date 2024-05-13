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Как покупатель получает фискальный чек за оплаченные через ПРРО товары: разъяснение налоговой

08:35, 13 мая 2024
В налоговой разъяснили вопрос получения фискального чека за оплаченные через ПРРО товары.
Как покупатель получает фискальный чек за оплаченные через ПРРО товары: разъяснение налоговой
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ГУ ГНС в Киевской области напомнило, каким образом покупатель получает фискальный чек за оплаченные через ПРРО товары или услуги.

Так, налогоплательщикам, что п.2 ст. 3 Закон Украины от 16.07.1995 №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» установлено, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных денег для выполнения платежной операции обязаны предоставлять лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее, в обязательном порядке расчетный документ установленной формы и содержания на полную сумму проведенной операции, созданный в бумажной и/или электронной форме (в том числе, но не исключительно, с воспроизведением на дисплее устройства, на котором установлен программный регистратор расчетных операций QR-кода, позволяющего лицу осуществлять его считывание и идентификацию с расчетным документом по структуре содержащихся в нем данных и/или отправкой электронного расчетного документа на предоставленный таким лицом абонентский номер или адрес электронной почты).

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