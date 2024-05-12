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В полиции сообщили о состоянии правоохранителя, в сторону которого бросили гранату в Броварах

11:47, 12 мая 2024
И полицейский, и правонарушитель находятся в больнице.
В полиции сообщили о состоянии правоохранителя, в сторону которого бросили гранату в Броварах
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в центре Броваров на Киевщине взорвали гранату. Событие произошло в субботу вечером около 21:00. В Нацполиции рассказали, что в сторону полицейского бросили гранату во время задержания правонарушителя.

По состоянию на 12 мая полицейский и правонарушитель находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

В результате взрыва 37-летний правоохранитель получил ранение ног и левой руки. Угрозы его жизни и здоровью нет. Также ранение получил и сам 37-летний правонарушитель, а именно травму левой ноги и обеих рук.

Полицейские Киевщины сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, известно, что правонарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств и на момент совершения преступления находился в розыске.

За покушение на жизнь полицейского предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

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