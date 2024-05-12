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УЗ отключила подсветку пяти самых больших вокзалов

12:55, 12 мая 2024
Подсветку выключили для снижения потребления электроэнергии в час пик.
УЗ отключила подсветку пяти самых больших вокзалов
Источник фото: УЗ
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Укрзализныця с целью экономии вместе со всей страной выключила подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны для снижения потребления электроэнергии в часы пик.

Подсветку выключили на вокзалах Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова.

Также в УЗ отметили, что в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости, где будут доступны альтернативные источники питания.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», в Киеве работают над поиском оптимальных вариантов экономии электроэнергии без вреда для жизнедеятельности города. Следовательно, в столице принято решение минимизировать вечернее освещение улиц.

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