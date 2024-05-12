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УЗ відключила підсвічування п'яти найбільших вокзалів

12:55, 12 травня 2024
Підсвічування виключили для зниження споживання електроенергії в години пік.
УЗ відключила підсвічування п'яти найбільших вокзалів
Джерело фото: УЗ
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Укрзалізниця з метою економії разом з усією країною вимкнула підсвічування фасадів і окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни для зниження споживання електроенергії в години пік.

Підсвічування виключили на вокзалах Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.

Також в УЗ зазначили, що у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», у Києві працюють над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Відтак, у столиці прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць.

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