Над Варшавою у Польщі хмара диму, з ночі горить великий торговий центр, — відео

Вогонь охопив увесь торговий комплекс.

У польській столиці Варшаві загорівся великий торговий центр розміром 250 х 250 м. Про це пише місцеве видання «RMF24».

Там зазначають, що вогонь охопив увесь торговий комплекс. Він швидко поширився через скупчення легкозаймистих матеріалів, в основному, текстилю.

За даними пожежників, вогонь, швидше за все, спалахнув у кількох місцях. Перші пожежні підрозділи прибули на місце через 11 хвилин після отримання повідомлення про подію. На той час вогонь уже охопив дві третини площі залу.

Рятувальники зазначили, що поки не знають, що стало причиною пожежі. Це будуть визначати експерти.

До боротьби з вогнем залучені 180 пожежників.

Strażacy dogaszają pożar hali centrum handlowego przy Marywilskiej w Warszawie. Dym przesuwa się na północny zachód. Na miejsce docierają załamani kupcy, którzy mieli w środku stoiska z towarem. Nasze relacje z @jakubrybski na bieżąco w @RMF24pl pic.twitter.com/s5WB0NBU47 — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) May 12, 2024

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