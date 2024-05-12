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На Київщині сталися розбірки зі зброєю і ножем на АЗС

14:09, 12 травня 2024
Водій та пасажир позашляховика Toyota вчинили сварку з жінкою та її чоловіком.
На Київщині сталися розбірки зі зброєю і ножем на АЗС
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Правоохоронці Києва затримали двох чоловіків, які погрожували зброєю і ножем відвідувачам АЗС. Як повідомили у поліції Київської області, водій та пасажир позашляховика Toyota вчинили сварку з жінкою та її чоловіком.

«В результаті конфлікту один з чоловіків вдарив жінку та погрожували присутнім пістолетом та ножем», - пишуть у поліції.

Інцидент стався у суботу ввечері, 11 травня, у селі Калинівка Бучанського району. Після скоєного чоловіки втекли на своєму авто. На розшук автомобіля зорієнтували поліцейські екіпажі столиці та області.

Невдовзі позашляховик зупинили на вулиці Генерала Наумова Святошинського району Києва.

Поліцейські затримали водія і пасажира відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України) слідчими за процесуальним керівництвом Київської спеціалізованої військової прокуратури центрального регіону розпочато досудове розслідування. Фігурантам загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

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