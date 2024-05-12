На Киевщине произошли разборки с оружием и ножом на АЗС

Водитель и пассажир внедорожника Toyota совершили ссору с женщиной и ее мужем.

Правоохранители Киева задержали двоих мужчин, которые угрожали оружием и ножом посетителям АЗС. Как сообщили в полиции Киевской области, водитель и пассажир внедорожника Toyota совершили ссору с женщиной и ее мужем.

«В результате конфликта один из мужчин ударил женщину и угрожали присутствующим пистолетом и ножом», - пишут в полиции.

Инцидент произошел в субботу вечером, 11 мая, в селе Калиновка Бучанского района. После совершенного мужчины скрылись на своем авто. На розыск автомобиля сориентировали полицейские экипажи столицы и области.

Вскоре внедорожник остановили на улице Генерала Наумова в Святошинском районе Киева.

Полицейские задержали водителя и пассажира в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса. Для документирования преступления на место прибыли следственно-оперативная группа.

По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), следователями за процессуальным руководством Киевской специализированной военной прокуратуры центрального региона начато досудебное расследование. Фигурантам грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.