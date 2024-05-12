Практика судов
  1. В Украине

На Киевщине произошли разборки с оружием и ножом на АЗС

14:09, 12 мая 2024
Водитель и пассажир внедорожника Toyota совершили ссору с женщиной и ее мужем.
На Киевщине произошли разборки с оружием и ножом на АЗС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители Киева задержали двоих мужчин, которые угрожали оружием и ножом посетителям АЗС. Как сообщили в полиции Киевской области, водитель и пассажир внедорожника Toyota совершили ссору с женщиной и ее мужем.

«В результате конфликта один из мужчин ударил женщину и угрожали присутствующим пистолетом и ножом», - пишут в полиции.

Инцидент произошел в субботу вечером, 11 мая, в селе Калиновка Бучанского района. После совершенного мужчины скрылись на своем авто. На розыск автомобиля сориентировали полицейские экипажи столицы и области.

Вскоре внедорожник остановили на улице Генерала Наумова в Святошинском районе Киева.

Полицейские задержали водителя и пассажира в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса. Для документирования преступления на место прибыли следственно-оперативная группа.

По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), следователями за процессуальным руководством Киевской специализированной военной прокуратуры центрального региона начато досудебное расследование. Фигурантам грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пенсионная реформа будет введена, потому что солидарная система уже не способна обеспечить содержание 10,2 млн пенсионеров – Верховная Рада

Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении.

Судья будет рассматривать заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела – Верховная Рада примет изменения в ХПК, ГПК и КАСУ

Верховная Рада примет закон, целью является устранение излишней процессуальной преграды в виде необходимости постановления определения об участии в видеоконференции всем составом суда во время коллегиального рассмотрения дела.

Чего кандидатам на должности судей ожидать от практических заданий во время конкурсов на должности судей: позиция ВККС

Комиссия не требует от участников конкурса написания научных трактатов - необходимо написать понятное судебное решение с решением поставленной в задаче проблемы и качественной мотивацией постановленного решения.

Штрафы для бизнеса за игнорирование распоряжений ТЦК подняли до 59,5 тысяч грн

Предприятия, не выполняющие требования ТЦК, смогут получить штраф до 59,5 тысячи грн.

Религиозное вероисповедание не является законным основанием для неявки в РТЦК – Шестой апелляционный админсуд

Замена воинской обязанности по призыву по мобилизации на альтернативную невоенную службу действующим законодательством не предусмотрена.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Стахова
    Наталія Стахова
    суддя Луганського апеляційного суду