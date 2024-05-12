На Солнце произошла еще одна вспышка – Землю снова ждет сильная геомагнитная буря

Солнечная вспышка запустила еще один выброс корональной массы, направленный на Землю.

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В разгар экстремальной геомагнитной бури G5, начавшейся в пятницу, 10 мая, на Солнце произошла сильнейшая солнечная вспышка на данный момент и вторая сильная солнечная вспышка текущего солнечного цикла.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля в воскресенье, 12 мая.

Там объяснили, что солнечная вспышка запустила еще один выброс корональной массы, направленный на Землю.

«Нас ждет еще пара дней штормовой космической погоды. Сегодня снова возможна геомагнитная буря класса G5. Особое внимание к энергетическим системам и связи, на которые буря может повлиять», - добавили там.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 10 мая Землю накрыла мощная магнитная буря. Она имеет экстремальный уровень 5 из 5.

Потом стало известно, что самая мощная за 20 лет магнитная буря повлияла на спутники Starlink Илона Маска.

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